Три человека погибли в лобовом ДТП на трассе «Новороссия» в Ростовской области. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Ночью 19 июля на трассе «Новороссия» в Ростовской области три человека погибли в результате лобового столкновения двух автомобилей. Об этом рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции.

- По предварительным данным, водитель внедорожника не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу в зоне ремонта дороги и столкнулся с отечественной легковушкой, — уточнили в ведомстве.

От удара обе машины вылетели в левый кювет. На месте происшествия от полученных травм скончались 46-летний водитель легкового автомобиля и 29-летний пассажир иномарки. Позже в машине скорой помощи умер 51-летний попутчик.

В больницу доставили 50-летнего водителя внедорожника и троих пассажиров 30, 51 года и 63 лет. Сейчас следователи выясняют точные причины дорожного инцидента.

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