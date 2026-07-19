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НовостиОбщество19 июля 2026 15:11

В Шахтах женщина отдала мошенникам более миллиона рублей за немецкий автомобиль

Жительница Шахт лишилась полутора миллионов рублей после переписки в мессенджере
Екатерина РУДЕНКО
В Шахтах женщина отдала мошенникам более миллиона рублей за немецкий автомобиль.

В Шахтах женщина отдала мошенникам более миллиона рублей за немецкий автомобиль.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В городе Шахты местная жительница лишилась крупной суммы при попытке купить иностранный автомобиль через интернет. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

- Заявительница нашла группу по доставке немецких машин. Менеджер убедил ее оплатить полную стоимость транспорта вместе с таможенными расходами, — рассказали в ведомстве.

Женщина получила договор об оказании услуг и перевела на неизвестный счет 1 410 000 рублей. Вскоре собеседница потребовала перечислить дополнительную сумму за утилизационный сбор. После этого 43-летняя покупательница поняла обман и обратилась в дежурную часть.

Сейчас следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Полицейские разыскивают причастных к преступлению лиц и настоятельно просят граждан не переводить деньги незнакомцам.

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