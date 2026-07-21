Тысячи людей окажутся без электричества: отключения света в Ростове на 21 июля

Свет отключат в нескольких районах города. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света в Ростове на 21 июля затронут сотни адресов и тысячи жителей. Об этом предупредили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где именно во вторник не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица 35-я линия, 21-81;

- улица 37-я линия, 12-76 и 25-97;

- улица 39-я линия, 24-90;

- улица Богданова, 58-74;

- улица 2-я Пролетарская, 51-75 и 44-54;

- улица Сарьяна, 48-66 и 55-73;

- проспект Буденновский, 59А, 61/12;

- улица Тельмана, 8, 10, 21;

- улица Островского, 96;

- переулок Аэроклубовский, 16-34;

- улица Красносельская, 80-90 и 85-91;

- улица Лесопарковая, 90В;

- улица Мадояна, 110, 139-163, 110/5, 110/6, 110/8, 110/13, 110/5а;

- улица Макарова, 36-54 и 53-71;

- улица Мичуринская, 106-124;

- переулок Снеговой, 1-27 и 42-70;

- переулок Сортовой, 47-73 и 52-78;

- переулок Танковый, 1-13 и 2-14;

- улица Томская, 2-28 и 1-31;

- улица Челябинская, 1-7 и 2-8;

- улица Чукотская, 7;

- улица Дачная, 12, 12/2а-12/8;

- улица Медицинская, 1-39, 12, 14, 16;

- улица Соловьиная, 2-32;

- улица Таганрогская, 98, 100, 106;

- улица Конституционная, 83-103 и 84-106;

- улица Дундича, 1-23 и 2-26;

- улица 1-ая Грамши, 1-17 и 2-32;

- улица 2-ая Грамши, 35-55 и 34-58;

- улица Гончарова, 1-25 и 2-24;

- улица Можайская, 1-35.

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