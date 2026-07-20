В Абрау-Дюрсо завершился VI фестиваль осознанного образа жизни «Равновесие»

Йога на сапах на озере Абрау. Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля «Равновесие».

С 10 по 12 июля на берегу озера Абрау в шестой раз состоялся фестиваль осознанного образа жизни «Равновесие». Организаторами выступили «Йога Журнал» и курорт Абрау-Дюрсо, на территории которого развернулась насыщенная трехдневная программа. Тема этого года — «Где внимание, там энергия» — задала направление многочисленным лекциям и практикам, посвященным внутреннему балансу и личностному росту.

Пространство фестиваля поделили на 15 тематических шатров, названных в честь чакр. Гостям предлагали свыше 100 занятий: от хатха-йоги и кундалини до сап-йоги на водной глади и полетов в гамаках. Звездные преподаватели, среди которых Дарья Григорьева, Лейла Ахметова и Фуад Алиев, делились методиками достижения ясности ума и физического тонуса.

Атмосфера фестиваля «Равновесие». Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля «Равновесие».

Значительное внимание уделили экологической миссии. Волонтеры Центра чистой природы «12-15» очистили два километра берега, собрав 1200 литров мусора. В «Эко Мастерской» гости превращали пластиковые крышки в новые предметы с помощью велошредера, а художница Елена Славных создала с участниками арт-объект «Глаз» — символ осознанности.

Ярким событием стал и арт-эко-карнавал «ЭТНОПОПУРРИ» на набережной. Проект Neo Gypsy, группа Odnono и индийский музыкант Битту Маллик соединили этнику с современными ритмами. Завершил программу Ecstatic Dance. Для любителей активного отдыха работал вейк-парк, а дети с ограниченными возможностями здоровья вместе с родителями участвовали в специальной гимнастике.

Отметим, что следующий фестиваль пройдет в Абрау-Дюрсо с 9 по 11 июля 2027 года.