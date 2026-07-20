Жители Ростовской области в октябре примут участие в спортивном диктанте

Ростовская область вновь присоединится к «Всероссийскому спортивному диктанту». Фото: Анастасия ОСИПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ростовская область вновь присоединится к «Всероссийскому спортивному диктанту», который пройдет 4 октября 2026 года. Об этом сообщили в управлении информационной политики донского правительства.

Проект направлен на популяризацию знаний о физкультуре, спорте, истории Олимпийских игр и здоровом образе жизни. Впервые акцию провели в 2025 году, тогда свои знания проверили более 250 тысяч жителей страны, в том числе 16 тысяч человек из Ростовской области. По числу участников донской регион стал вторым, уступив лидерство Республике Башкортостан.

В 2026 году на Дону собираются организовать не менее десяти площадок для тестирования в рамках акции. Кроме основных вопросов, также подготовили региональный блок об успехах донского спорта.

- Участие в подобных акциях - отличная возможность проверить свои знания. Уверен, в 2026 году мы не только повторим, но и превзойдем прежние показатели активности, - подчеркнул министр по физической культуре и спорту Ростовской области Алексей Обвинцев.

Диктант проведут с участием экспертов, представителей власти, известных спортсменов и лидеров общественного мнения. Дополнительную информацию об акции пообещали опубликовать на ресурсах донского правительства и регионального минспорта.

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