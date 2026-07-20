Телеком-шкафы «Ростелекома» в Таганроге украсили картины Никаса Сафронова

Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» открыл в Таганроге уличную галерею, разместив на пяти телекоммуникационных шкафах работы народного художника России, академика Российской академии художеств Никаса Сафронова. Чтобы подчеркнуть связь времен, на торцы каждого шкафа команда проекта нанесла изречения великих уроженцев города — Антона Чехова и Фаины Раневской. Новые арт-объекты появились в Мечниковском и Украинском переулках, на улицах Антона Глушко и Петровской.

Живопись на металл нанесена по технологии «Урбан-фреска», которую разработала команда художника-урбаниста Олега Лукьянова из Санкт-Петербурга. Ранее она уже применялась для украшения монументальными изображениями общественных пространств Москвы, Рязани и Санкт-Петербурга. В отличие от обычных наклеек или граффити, этот метод позволяет буквально «вживить» красочный слой в структуру металла. Изображение становится единым целым с поверхностью, сохраняя мельчайшие мазки и оттенки с музейной точностью. Такая «фреска» не боится ни палящего солнца, ни высокой влажности, ни перепадов температур, сохраняя яркость красок на десятилетия.

Андрей Прищемихин, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком»: «Развивая сети, мы не просто строим оптику для передачи гигабайтов данных. Мы стремимся наполнить городскую среду смыслами. Поэтому на серых инженерных устройствах в исторической части Таганрога появились живописные полотна. Теперь инфраструктура связи приносит эстетическое удовольствие прохожим. Это своего рода «цифровой гуманизм»: технологии сделали искусство массовым, интегрировав его в уличное пространство».

Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Никас Сафронов, народный художник РФ, академик Российской академии художеств: «Замечательная инициатива — наконец-то чувство прекрасного встретилось с сугубо практичным уличным объектом. Я вижу огромный вклад «Ростелекома» не только в цифровое развитие, но и в культуру, в социальную жизнь регионов. Искусство должно быть доступным и понятным людям, объединять чувства и мысли, пробуждать творческие способности и тягу к созиданию».

Этот проект — часть большой стратегии «Ростелекома» по преображению технологического ландшафта. Ранее компания уже успешно реализовала акцию «Связь времен» в Ростове-на-Дону, превратив 150 телеком-шкафов в мемориальные полотна к 80-летию Великой Победы. В прошлом году таганрогское здание провайдера украсил морской пейзаж, превративший техническое сооружение в часть природного ландшафта. Сегодня телекоммуникации в Таганроге перестали быть просто проводниками связи — они стали полноправными носителями культурного кода, который вдохновляет жителей чаще смотреть по сторонам.

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