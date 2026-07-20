В банке «Центр-инвест» обсудили внедрение искусственного интеллекта в учебный процесс вузов

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО КБ «Центр-инвест»

16 июля 2026 г. в конгресс-зале южно-российского банка «Центр-инвест» состоялось совещание с представителями ведущих вузов Ростовской области и органов власти, посвященное интеграции технологий искусственного интеллекта в систему высшего образования.

Мероприятие прошло при участии заместителя министра экономического развития Ростовской области Марины Пономаревой, заместителя министра цифрового развития Алексея Алехина, а также руководства и преподавательского состава ЮФУ, ДГТУ, РГЭУ (РИНХ), РАНХиГС и других учебных заведений.

Открыл совещание научный руководитель банка «Центр-инвест», профессор, д.э.н. Василий Высоков, который обозначил ключевые вызовы и возможности, связанные с трансформацией образовательной среды под влиянием ИИ-технологий. Главный тезис профессора Высокова: внедрить ИИ в учебный процесс нельзя, не перестроив сам учебный процесс.

Ключевым выступлением стала презентация председателя Совета директоров банка «Центр-инвест» Юрия Богданова на тему «Искусственный интеллект в образовании». Особое внимание было уделено системному партнерству с университетами региона: стратегическое партнерство с ЮФУ по программам ДС и ТОП ДС, обучение студентов в «Песочнице ИТ», создание с РГЭУ (РИНХ) совместного Центра ИИ и специализированной ИТ-платформы, реализация с ДГТУ учебно-проектной лаборатории «Разработка игр и интеллектуальные технологии» для Минпромторга России и ИИ-полигона для нужд вуза.

Спикер отметил важность реализованного в 2026 году всероссийского студенческого конкурса «Цифровой портрет региона», который объединил 140 студентов из 20 вузов страны и позволил разработать практические решения для развития территорий с применением методов машинного обучения.

— Федеральную работу по ИИ в образовании ведут 9 рабочих групп. Ростовская область вошла в группу по высшему и дополнительному образованию по профилю ИИ для обучающихся — в лице студентов-победителей конкурса банка «Центр-инвест» и куратора-сотрудника банка. Наша общая цель — аккумулировать и подтвердить центр компетенций по ИИ в образовании на юге России, а затем тиражировать накопленный опыт. Для этого мы собираем от вузов и студентов идеи, практику внедрения и предложения, продвигаем делегатов вузов в рабочие группы и внедряем изменения на предприятиях, — подчеркнул Юрий Богданов.

В рамках открытой дискуссии представители вузов обсудили практический опыт внедрения ИИ в учебный процесс, организационные решения и взаимодействие с индустриальными партнерами. По итогам обсуждения будет принята резолюция для направления в Министерство науки и высшего образования РФ.

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