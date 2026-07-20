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НовостиОбщество20 июля 2026 14:10

В Ростовской области утвердили лимиты добычи барсуков, косуль, ланей и оленей

С 1 августа 2026 году на Дону введут лимиты на добычу охотничьих ресурсов
Ангелина СКИБА
Лимиты для охотников ввели установили до августа 2027 года.

Лимиты для охотников ввели установили до августа 2027 года.

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области утвердили лимиты на добычу охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2026 года по 1 августа 2027 года. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Юрий Слюсарь.

Ограничения установили относительно шести видов животных. Лимит добычи европейской косули - 654 особи при общей численности 8215 голов, благородного оленя - 189 особей из 2088 голов, пятнистого оленя - 106 из 1094 голов.

Также ввели лимиты на лося - 47 особей (общая численность - 769), лань - 36 особей (общая численность - 459) и барсука - 91 особь (общая численность - 2748). Процент изъятия составляет от 3,32% до 9,69% от общей популяции каждого вида.

Кроме того, в документе прописали квоты добычи для каждого охотничьего хозяйства области. Добавим, ранее с 15 июля в Ростовской области разрешили охоту на сурков и косуль.

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