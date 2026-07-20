В Ростовской области утвердили лимиты добычи барсуков, косуль, ланей и оленей

Лимиты для охотников ввели установили до августа 2027 года. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области утвердили лимиты на добычу охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2026 года по 1 августа 2027 года. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Юрий Слюсарь.

Ограничения установили относительно шести видов животных. Лимит добычи европейской косули - 654 особи при общей численности 8215 голов, благородного оленя - 189 особей из 2088 голов, пятнистого оленя - 106 из 1094 голов.

Также ввели лимиты на лося - 47 особей (общая численность - 769), лань - 36 особей (общая численность - 459) и барсука - 91 особь (общая численность - 2748). Процент изъятия составляет от 3,32% до 9,69% от общей популяции каждого вида.

Кроме того, в документе прописали квоты добычи для каждого охотничьего хозяйства области. Добавим, ранее с 15 июля в Ростовской области разрешили охоту на сурков и косуль.

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