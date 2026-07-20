Жители Ростовской области столкнулись со сбоем при загрузках медиафайлов в MAX

Сообщения о нестабильной работе поступали с 13:45 до 15 часов. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 20 июля, некоторые жители Ростовской области отметили временные сложности с загрузкой медиафайлов в мессенджере MAX.

По данным портала сбой.рф, сообщения о нестабильной работе поступали с 13:45 и примерно до 15 часов, затем количество обращений резко снизилось.

Говорить о массовом сбое нельзя, потому что жалобы поступали не от всех пользователей. Сколько именно людей столкнулись с проблемной загрузкой, неизвестно.

На сайте указано, что сообщения о сбое принимали не только из Ростовской области. Подобные обращения также поступали от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Воронежской областей и Краснодарского края.

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