В Ростовской области бензин за неделю подорожал на 43 копейки

В целом по Южному федеральному округу средняя цена бензина на 13 июля составила 84,48 рубля за литр. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

За неделю, с 6 по 13 июля, потребительские цены на автомобильное топливо в Ростовской области продемонстрировали рост. По данным Росстата, средняя цена бензина увеличилась на 43 копейки, достигнув 76,40 рубля за литр.

Дизельное топливо оценивается в 81,92 рубля за литр. Среди марок бензина литр АИ-92 в среднем стоил 72,07 рубля, АИ-95 — 78,6 рубля, АИ-98 и выше — 100,5 рубля.

Динамика цен остается положительной: еще неделей ранее, на 6 июля, средняя цена бензина в регионе составляла 75,97 рубля за литр. Таким образом, за прошедшие семь дней стоимость топлива увеличилась на 0,43 рубля.

В целом по Южному федеральному округу средняя цена бензина на 13 июля составила 84,48 рубля за литр. Самые высокие цены оказались в Республике Крым и Севастополе, где бензин в среднем стоит 185,18 и 179,53 рубля за литр соответственно.

Среди других регионов ЮФО в Краснодарском крае цена бензина на отчетную дату составила 78,82 рубля за литр. В Астраханской области топливо обходится дешевле — 71,40 рубля, а в Волгоградской области — 70,61 рубля за литр. В Республике Адыгея средняя цена зафиксирована на уровне 76,81 рубля, в Республике Калмыкия — 103,47 рубля за литр.

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