В Ростове на ремонт улицы Вавилова выделили 152 млн рублей

Ремонт затронет участок дороги от улицы Шеболдаева до дома № 69 по улице Вавилова. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону объявлен конкурс на ремонт улицы Вавилова. Начальная цена контракта составляет 152,5 миллиона рублей. Информация о закупке размещена на сайте Госзакупок.

Заказчиком выступает муниципальное казенное учреждение «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону» (МКУ «ДИСОТИ»). Ремонт затронет участок от улицы Шеболдаева до дома № 69 по улице Вавилова.

Согласно проекту контракта, подрядчику предстоит выполнить ряд работ: демонтировать старое покрытие, отремонтировать дорожное основание, уложить новый асфальт, заменить бордюры и люки. Гарантийный срок на верхний слой покрытия составит четыре года, на нижний — пять лет, на тротуары – три года, на бордюрные камни и люки – два года.

Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 5 августа. Все работы по контракту должны быть выполнены до 14 декабря. Работы будут финансироваться из областного и городского бюджетов.

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