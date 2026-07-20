Ростовчанин Петр Борщев вошел в состав сборной России на ЧЕ по пятиборью

Чемпионат Европы состоится в турецком Стамбуле с 3 по 10 августа. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ростовский пятиборец Петр Борщев получил вызов в предварительный состав национальной команды для участия в чемпионате Европы. Об этом сообщили в Федерации современного пятиборья России.

Континентальное первенство состоится в турецком Стамбуле с 3 по 10 августа. Тренерский штаб сборной включил в заявку десять спортсменов, разделив их поровну между мужской и женской командами. Помимо Петра Борщева, в мужскую пятерку вошли Егор Громадский, Григорий Докучаев, Андрей Бобров и Андрей Зуев. Женскую часть соревнований представят Амина Тагирова, Виктория Сазонова, Яна Соловьева, Алиса Мелихова и Юлия Боровкова. Как отметил главный тренер Андрей Макушин, распределение по конкретным дисциплинам программы будет производиться уже накануне стартов.

Для российских пятиборцев предстоящий турнир станет знаковым событием после долгого перерыва. Впервые за пять лет сборная выступит на соревнованиях под эгидой Международного союза современного пятиборья с использованием полной национальной символики — флага, гимна и официальной формы с названием страны.

Стоит добавить, что попадание Петра Борщева в состав команды выглядит закономерным итогом его недавнего успеха на российской арене. В середине июня воспитанник ростовского Центра Олимпийской подготовки №1 и тренера Владимира Капустина завоевал бронзовую награду на чемпионате России в Москве, который являлся решающим этапом отбора к главным международным стартам сезона.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Гендиректором ФК «Ростов» стал Андрей Чайка

Андрей Чайка сменил Игоря Гончарова на должности гендиректора ФК «Ростов» (подробности)