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НовостиОбщество20 июля 2026 18:21

В первом полугодии 2026 года выдача ипотеки в Ростовской области просела на 35%

В Ростовской области в первом полугодии 2026 года выдали ипотеку на 57,41 млрд рублей
Дмитрий КУТЕПОВ
Ростовская область входит в топ-20 регионов России по объему ипотечного кредитования.

Ростовская область входит в топ-20 регионов России по объему ипотечного кредитования.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В первом полугодии 2026 года выдача ипотечных кредитов в Ростовской области сократилась на 35% по сравнению со вторым полугодием 2025-го. Об этом сообщает «РБК Недвижимость» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Несмотря на квартальное падение, в годовом выражении в регионе зафиксирован значительный рост. За первые шесть месяцев текущего года объем выданных жилищных кредитов в Ростовской области увеличился на 56% относительно аналогичного периода прошлого года, достигнув 57,41 млрд руб.

По данным аналитиков, Ростовская область входит в топ-20 регионов России по объему ипотечного кредитования. В общем списке лидеров она занимает десятую строчку.

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