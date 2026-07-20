Ростовская область вошла в топ-20 самых малопьющих регионов России

Показатель потребления спиртного в Ростовской области составил 5,03 литра на душу населения. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ростовская область подтвердила статус одного из самых малопьющих регионов страны, войдя в двадцатку территорий с наименьшим потреблением алкоголя. Об этом свидетельствуют оперативные данные Минздрава России за июнь 2026 года, озвученные в донском правительстве.

В общероссийском рейтинге, охватившем 82 субъекта, область заняла 71-ю строчку. Показатель потребления спиртного здесь составил 5,03 литра на душу населения, что значительно ниже среднего по стране уровня в 7,62 литра. Этот общероссийский результат стал минимальным с конца 1990-х годов.

Среди всех территорий Южного федерального округа донской регион оказался лидером по приверженности трезвости.

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