Во вторник синоптики обещают в Ростове жару. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 21 июля будет жаркой. В Ростове на осадки рассчитывать не стоит, а по области может стать чуть прохладнее в ночь на среду. Подробный прогноз на вторник выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 21 июля ожидается переменной облачности. Существенных осадков не предвидится. Ветер южной четверти разовьет скорость 5 - 10 м/с. В ночь на 22 июля также будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный задует со скоростью 5 - 10 м/с.

В Ростовской области во вторник синоптики прогнозируют переменную облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южной четверти будет дуть со скоростью 5 - 10 м/с. В ночь на среду — переменная облачность, ночью обойдется без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5 - 10 м/с, при грозе порывы 15 - 18 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Согласно прогнозу, температура воздуха в Ростове-на-Дону 21 июля днем поднимется до +33 — +35 градусов. В ночь на 22 июля ожидается от +19 до +21 градуса.

В Ростовской области дневная температура воздуха во вторник составит от +31 до +36 градусов. В ночь на среду столбики термометров опустятся до +17 — +22 градусов, местами до +14.

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

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