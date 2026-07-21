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НовостиОбщество21 июля 2026 7:19

Грохот в небе слышали жители Ростова ночью 21 июля

Ростовчане слышали громкий звук во время воздушной опасности прошедшей ночью
Ангелина СКИБА
В донской столице работали силы ПВО.

В донской столице работали силы ПВО.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 21 июля жители Ростова-на-Дону слышали грохот в небе. Об этом люди сообщили в социальных сетях.

Позже стало известно, что в донской столице работали силы ПВО.

По информации губернатора Юрия Слюсаря, в течение ночи в небе над Ростовской областью ликвидировали ракету и беспилотники. Воздушной атаке подверглись Ростов-на-Дону и несколько районов региона. В частности, в Милютинском районе от обломков БПЛА произошло возгорание леса.

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