В Ростове жительницу Кубани осудили за мошенничество с путевками на 5,7 млн руб.

Приговор вынесли в Кировском районном суде Ростова-на-Дону. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону 41-летнюю жительницу Краснодарского края осудили за мошенничество с туристическими путевками на сумму более 5,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По информации ведомства, руководитель фирмы предлагала людям помощь с бронированием путевок на различные курорты, но обещанное по договорам не исполняла. С ноября 2023 года по сентябрь 2024 года она похитила деньги у 22 человек.

В Кировском районный суде Ростова-на-Дону подсудимую признали виновной по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») и назначили пять лет колонии общего режима.

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