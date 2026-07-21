В Ростове жительницу Кубани осудили за мошенничество с путевками на 5,7 млн руб.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Ростове-на-Дону 41-летнюю жительницу Краснодарского края осудили за мошенничество с туристическими путевками на сумму более 5,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По информации ведомства, руководитель фирмы предлагала людям помощь с бронированием путевок на различные курорты, но обещанное по договорам не исполняла. С ноября 2023 года по сентябрь 2024 года она похитила деньги у 22 человек.
В Кировском районный суде Ростова-на-Дону подсудимую признали виновной по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») и назначили пять лет колонии общего режима.
Подпишись на нас в MAX и Telegram
Читайте также
Жительнице Ростовской области сделали перерасчет пенсии после иска в суд
На Дону прокуратура добилась перерасчета пенсии для жительницы Неклиновского района (подробности)