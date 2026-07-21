В Ростовской области вырос спрос на электрички

Рост числа пассажиров зафиксировали на рейсах «Городской электрички» в Ростове-на-Дону. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За первое полугодие 2026 года на пригородных поездах в Ростовской области перевезли 4,97 млн пассажиров, это на 3,5% больше, чем за такой же период прошлого года. В июне ж/д транспорт выбрали 935,4 тысячи человек. Об этом со ссылкой на СКЖД сообщает Домостройдон.ру.

- Рост пассажиропотока произошел по разным причинам. В частности, на количество пассажиров на направлении Ростов - Лихая - Кутейниково повлиял ремонт на трассе М-4. Также не исключено, что дополнительным стимулом для выбора железнодорожного транспорта на всех пригородных направлениях послужила временная ситуация с доступностью топлива в регионе, - отметили в СКЖД.

В июне билеты активно приобретали на направления Ростов - Азов (40,6 тысячи пассажиров), Лихая - Кутейниково (51,9 тысячи пассажиров) и Ростов - Лихая (147,9 тысячи пассажиров).

Рост числа пассажиров также зафиксировали на рейсах «Городской электрички» в Ростове-на-Дону. В июне в границах донской столицы на ж/д транспорте перевезли 67 тысяч человек, на 9% больше, чем в июне 2025 года. Пассажиропоток ростовской городской электрички за полгода прибавил 7%.

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