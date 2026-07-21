Ростовчане все чаще передают показания электроэнергии в онлайн режиме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Внедрение цифровых каналов взаимодействия с потребителями остается одним из приоритетных направлений в работе ресурсоснабжающих организаций. Сокращение времени на обработку обращений и снижение нагрузки на физические офисы обслуживания позволяют сделать процесс взаимодействия более оперативным для жителей региона.

Система дистанционного обслуживания «ТНС энерго Ростов-на-Дону» предоставляет пользователям доступ к данным по лицевым счетам через сайт и мобильное приложение. Функционал личных кабинетов включает хранение архива выставленных счетов, истории оплат и переданных показаний, а также ответов на ранее направленные обращения.

Одной из особенностей системы является возможность управления несколькими объектами недвижимости — квартирами, домами или гаражами — через единую учетную запись. Это исключает необходимость многократной авторизации при оплате счетов за разные помещения.

По данным компании, на данный момент количество зарегистрированных пользователей сервиса превышает 607 тысяч человек. За текущий год к системе подключилось более 60 тысяч новых пользователей. В условиях ограничения доступа к отдельным зарубежным ресурсам внутренние платформы гарантирующего поставщика включены в «белый список», что обеспечивает их стабильную работу.

Процесс регистрации в системе стандартизирован: пользователю необходимо перейти на страницу авторизации, выбрать регион, подтвердить адрес электронной почты и создать пароль. Для восстановления доступа к учетной записи предусмотрена функция сброса пароля по электронной почте. Подробную информацию можно изучить на сайте гарантирующего поставщика.