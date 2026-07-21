Житель Ростовской области попал под следствие из-за диктофона в виде флешки

Представители СК выясняют обстоятельства произошедшего. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

52-летний житель Зимовниковсковского района Ростовской области оказался под следствием после приобретения цифрового диктофона, замаскированного под USB-накопитель. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по региону.

Как пояснили в ведомстве, мужчина заказал диктофон через мобильное приложение интернет-магазина в апреле 2025 года.

- Техника была предназначена для негласного получения информации, и это подтвердила судебная экспертиза. Приобретенное средство подозреваемый использовал в личных целях, - сообщили в СК.

Дело возбуждено по статье «Незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» (ст. 138.1 УК РФ). Следствие начали на основании материалов УФСБ России по Ростовской области.

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