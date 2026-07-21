Пост главврача РОКБ покинул Вячеслав Коробка

Вячеслав Коробка покинул РОКБ и снова возглавит Центр хирургии и координации донорства. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вячеслав Коробка, возглавлявший Ростовскую областную клиническую больницу с 2013 года, покинул должность. Он вернется на прежнее место работы — в Центр хирургии и координации донорства. Об этом сказано в соцсетях РОКБ.

На прощании с коллективом Вячеслав Коробка поблагодарил сотрудников за преданность делу. Он отметил, что количество пациентов, которое принимает больница, выросло в полтора раза с 2013 года. Программа пересадки органов, запущенная в РОКБ десять лет назад, стала настоящим прорывом для всей области. В разгар пандемии коронавируса на базе больницы развернули крупнейший ковидный госпиталь на 670 коек. За эти годы коллективу удалось создать уникальные для областного здравоохранения возможности по многим лечебно-диагностическим направлениям.

Как подчеркнул Вячеслав Коробка, главное достижение — это комплексный подход к лечению тяжелых больных и грамотная плановая политика, которые позволили вывести РОКБ на пик возможностей. Больница стала ведущим медучреждением региона, а многотысячный коллектив работал на благо сотен тысяч пациентов. Бывший главврач поблагодарил сотрудников за совместный труд и пожелал им дальнейших успехов.

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