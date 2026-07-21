Под Ростовом утонул 20-летний парень

В поселке Малая Сопка утонул мужчина. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Октябрьском районе Ростовской области утонул мужчина. ЧП произошло 21 июля. Об этом сообщили в донском МЧС.

Компания друзей отдыхала на берегу реки Аюта в поселке Малая Сопка. Место для купания не было оборудовано и не предназначено для этих целей. Один из мужчин, 20-летний парень, зашел в воду и вскоре пропал из виду.

Друзья попытались найти его самостоятельно, но попытки не увенчались успехом. Тогда они вызвали спасателей. Прибывшие на место водолазы обследовали акваторию реки и обнаружили тело погибшего.

Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

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