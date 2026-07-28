На трассе в Ростовской области в двух авариях погибли три человека

На трассе в Ростовской области случилось два смертельных ДТП. Фото: Госавтоинспекция РО

В Морозовском районе Ростовской области произошли сразу две смертельные аварии. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Оба ДТП случились на автодороге «Волгоград-Каменск-Шахтинский-Луганск». По предварительным данным, водитель «ВАЗ 21099» начал обгонять попутную машину, но не справился с управлением и столкнулся с встречным «Вольво» в составе полуприцепа «Шмитц». В результате аварии 40-летний водитель легковушки скончался от полученных травм в больнице.

В этот же день водитель за рулем автомобиля «Лада Гранта» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с прицепом автомобиля Маз, В этом ДТП погиб 66-летний водитель «Лады» и его 67-летний пассажир.

- Сотрудники Госавтоинспекции, а также следователи Ростовской области выясняют все обстоятельства произошедшего, - говорится в сообщении.

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