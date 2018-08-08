Фото дня - Ростов-на-Дону

После ЧМ-2018 уличные туалеты закрыли на навесные замки. Улица Шаумяна, недалеко от Ворошиловского проспекта
В Ростове-на-Дону фестиваль "Танибата" собрал сотни участников со всей России
День десантника в Ростове-на-Дону начался с аварии на Северном рынке
Советское наследие: въездная триумфальная арка с вмонтированными телевизорами в одном из домовладений Ростова-на-Дону
Небывалый урожай абрикос в Ростове-на-Дону: упавшие фрукты даже не успевают убирать из-под деревьев
На рекорд пока не идем, но в Ростовской области уже собрано 8 млн тонн зерна
На Станиславского в Ростове-на-Дону спешно укладывают рельсы
Лермонтовскую перекрыли для ремонта дороги
В Константиновском районе Дон вышел из берегов и затопил целиком пляж
К ЧМ-2018 все клумбы застилают газонной травой