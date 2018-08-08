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Фото дня - Ростов-на-Дону

После ЧМ-2018 уличные туалеты закрыли на навесные замки. Улица Шаумяна, недалеко от Ворошиловского проспекта

В Ростове-на-Дону фестиваль "Танибата" собрал сотни участников со всей России

День десантника в Ростове-на-Дону начался с аварии на Северном рынке

Советское наследие: въездная триумфальная арка с вмонтированными телевизорами в одном из домовладений Ростова-на-Дону

Небывалый урожай абрикос в Ростове-на-Дону: упавшие фрукты даже не успевают убирать из-под деревьев

На рекорд пока не идем, но в Ростовской области уже собрано 8 млн тонн зерна

На Станиславского в Ростове-на-Дону спешно укладывают рельсы

Лермонтовскую перекрыли для ремонта дороги

В Константиновском районе Дон вышел из берегов и затопил целиком пляж

К ЧМ-2018 все клумбы застилают газонной травой
Новости 24
Ростовчанин погиб, перебегая через рельсы перед поездом «Анапа - Казань»
В Ростовской области лже-цветочница через Интернет полтора года обманывала покупателей
Проезд в электричках Ростовской области теперь можно оплатить транспортной картой
Ростовская область вошла в пятерку регионов по вводу жилья
Мэрия Ростова-на-Дону пояснила судьбу Забиваки
В Ростове-на-Дону в рамках Дня города пройдет свыше 200 мероприятий‍
Фирменный поезд Ростов-на-Дону - Москва станет быстрее
«Видеонаблюдение» от «Ростелекома» выбрало более 2000 семей в ЮФО и СКФО
«ТНС энерго Ростов-на-Дону» расторгло договоры энергоснабжения с 17 управляющими компаниями и ТСЖ
В Ростове-на-Дону пассажиры маршрутки потребовали высадить онкобольного, приняв его за пьяного
В Ростове-на-Дону после столкновения с внедорожником маршрутка № 212 протаранила забор частного дома
Будет солнечно: синоптики рассказали о погоде в Ростове-на-Дону в выходные
В Ростовской области на двух дорогах вводится ограничение для движения грузовиков
В Цимлянске построят новый водозабор и дороги
Соленые огурцы с медом: "Миссис Россиия" Полина Диброва попробовала новое блюдо на Дону
«Фигура просто бомба»: через месяц после родов третья жена Тарасова показала идеальный пресс
Житель Ростовской области похитил металл на 200 тысяч рублей
Сразу видно грудь - импланты: поклонники невесты Баскова под лупой изучили ее новое фото
В Ростове-на-Дону иномарка насмерть сбила мотоциклиста
В Ростове-на-Дону пройдет «Ярмарка жилья»
В Ростове-на-Дону известной защитнице зеленых насаждений разбили машину
В городе Зверево 31-летняя женщина-водитель поворачивая налево, сбила подростков на скутере
Промсвязьбанк снизил ставки по ипотечным программам
Погиб водитель: в Ростовской области перевернулся легковой автомобиль