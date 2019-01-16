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Фото дня - Ростов-на-Дону

В Шахтах простились с погибшими от взрыва газа в жилом доме

В Ростове-на-Дону снег выпал на еще не успевшие пожелтеть листья

Очевидцы сообщают о задымлении в здании Пролетарского суда на площади Карла Маркса

В начале октября закаты на Дону особенно хороши!

В последние выходные сентября горожане ловили теплые лучи солнца

В Ростовскую область большегрузы ввозят детали для ветропарка

После ЧМ-2018 уличные туалеты закрыли на навесные замки. Улица Шаумяна, недалеко от Ворошиловского проспекта

В Ростове-на-Дону фестиваль "Танибата" собрал сотни участников со всей России

День десантника в Ростове-на-Дону начался с аварии на Северном рынке

Советское наследие: въездная триумфальная арка с вмонтированными телевизорами в одном из домовладений Ростова-на-Дону

Небывалый урожай абрикос в Ростове-на-Дону: упавшие фрукты даже не успевают убирать из-под деревьев

На рекорд пока не идем, но в Ростовской области уже собрано 8 млн тонн зерна

На Станиславского в Ростове-на-Дону спешно укладывают рельсы

Лермонтовскую перекрыли для ремонта дороги

В Константиновском районе Дон вышел из берегов и затопил целиком пляж

К ЧМ-2018 все клумбы застилают газонной травой
Новости 24
Девушка, семья которой погибла при взрыве газа в Шахтах, получит 3 млн рублей
Жильцы взорвавшегося дома в Шахтах смогут вернуться в свои квартиры в течение 10 дней
Жильцов взорвавшегося дома в Шахтах будут пускать в квартиры по одному
В центре Ростова-на-Дону упал баннер, закрывающий неприглядный фасад дома
После Крещения в Ростовской области ожидают крепкие морозы
Из-за непогоды задерживается прибытие в аэропорт «Платов» уже восьми рейсов
В Новочеркасска двух местных жителей отправили в колонию за контрабанду угля
В Ростове-на-Дону адвокат похитил у МВД 15 тысяч рублей
В Ростове-на-Дону большие пробки из-за выпавшего снега
Для помощи жителям Шахт, пострадавшим от взрыва газа, открыт банковский счет
В Ростовской области в ночном бою уничтожили танки условного противника
В Ростовской области ищут пропавшего 54-летнего мужчину
В Новочеркасске на Герцена в аварии пострадали три человека
В Ростове-на-Дону изъяли крупную партию контрафактных шлемов для детей
В Матвеево-Курганском районе домашний пес заразился бешенством
Замгубернатора Вадим Артемов: Семья Лариковых уже получила выплату в миллион рублей
"Скандал": T-Fest и Баста презентовали новый клип
Спасатели вынуждены разбирать завалы взорвавшегося дома в Шахтах вручную
«Ростелеком» в Ростове-на-Дону поддержал забег в честь нового года
Жителям города Шахты, пострадавшим от взрыва газа, выплатят по 10 тысяч рублей
Жителя Ростова-на-Дону обокрала его новая подруга, которую он пригласил в гости
В Ростове-на-Дону на Стачки, Нагибина и Шолохова водители-лихачи превышают скорость на 80-115 км/ч