Итоги проекта "Клиника года-2018"
Фото: Роман Неведров
Фото: Роман Неведров
Фото: Роман Неведров
Фото: Роман Неведров
Фото: Роман Неведров
Фото: Роман Неведров
Фото: Роман Неведров
Фото: Роман Неведров
Фото: Роман Неведров
Фото: Роман Неведров
Фото: Роман Неведров
Фото: Роман Неведров
Фото: Роман Неведров
Фото: Роман Неведров
Фото: Роман Неведров
Фото: Роман Неведров
Фото: Роман Неведров
Фото: Роман Неведров
Фото: Роман Неведров
Фото: Роман Неведров
Фото: Роман Неведров
Фото: Роман Неведров
Фото: Роман Неведров
Фото: Роман Неведров
Фото: Роман Неведров
Фото: Роман Неведров
Из-за фейкового видео о том, как не платить штрафы ГИБДД, ростовчанке грозит 50 часов исполнительных работ
В Новочеркасске налоговики из ОПГ, решившей «кинуть» государство на полмиллиарда рублей, осуждены условно