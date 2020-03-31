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Эксперт рассказал о перспективах рынка недвижимости в Ростове-на-Дону

Фото: предоставлено агентством элитной недвижимости МаралинРУ

Фото: предоставлено агентством элитной недвижимости МаралинРУ

Фото: предоставлено агентством элитной недвижимости МаралинРУ

Фото: предоставлено агентством элитной недвижимости МаралинРУ

Фото: предоставлено агентством элитной недвижимости МаралинРУ
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