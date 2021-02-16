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Covid-19 в Ростове
Видео
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Звезды
Здоровье
Наши права
Наука
Ростов-на-ДоМу
Коронавирус
Колумнисты
Происшествия
Путеводитель
Промокоды
Спецпроекты
Туризм
Пресс-центр
Недвижимость
Телевизор
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16 февраля 2021 11:11
«Комсомольская правда»
наградила победителей проекта «Клиника года-2020»
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Фото: Наталья Ларина
Фото: Наталья Ларина
Фото: Наталья Ларина
Фото: Наталья Ларина
Фото: Наталья Ларина
Фото: Наталья Ларина
Фото: Наталья Ларина
Фото: Наталья Ларина
Фото: Наталья Ларина
Фото: Наталья Ларина
Фото: Наталья Ларина