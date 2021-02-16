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«Комсомольская правда» наградила победителей проекта «Клиника года-2020»

Фото: Наталья Ларина

Фото: Наталья Ларина

Фото: Наталья Ларина

Фото: Наталья Ларина

Фото: Наталья Ларина

Фото: Наталья Ларина

Фото: Наталья Ларина

Фото: Наталья Ларина

Фото: Наталья Ларина

Фото: Наталья Ларина

Фото: Наталья Ларина

Фото: Наталья Ларина

Фото: Наталья Ларина

Фото: Наталья Ларина

Фото: Наталья Ларина

Фото: Наталья Ларина

Фото: Наталья Ларина

Фото: Наталья Ларина

Фото: Наталья Ларина

Фото: Наталья Ларина

Фото: Наталья Ларина

Фото: Наталья Ларина