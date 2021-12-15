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15 декабря 2021 3:33

«Комсомольская правда» наградила победителей проекта «Клиника года-2021»

Фото: Ольга Качмар

Фото: Ольга Качмар

Фото: Ольга Качмар

Фото: Ольга Качмар

Приз в викторине

Приз в викторине

Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander

Фото: Ольга Качмар

Фото: Ольга Качмар

Фото: Ольга Качмар

Фото: Ольга Качмар

Фото: Ольга Качмар

Фото: Ольга Качмар

Фото: Ольга Качмар

Фото: Ольга Качмар

Фото: Ольга Качмар

Фото: Ольга Качмар