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Covid-19 в Ростове
Видео
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Звезды
Здоровье
Наши права
Наука
Коронавирус
Колумнисты
Происшествия
Путеводитель
Промокоды
Сериалы
Спецпроекты
Туризм
Пресс-центр
Недвижимость
Телевизор
Коллекции КП
Гид потребителя
Все о КП
Радио КП
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15 декабря 2021 3:33
«Комсомольская правда»
наградила победителей проекта «Клиника года-2021»
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Фото: Ольга Качмар
Фото: Ольга Качмар
Приз в викторине
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Фото: Ольга Качмар
Фото: Ольга Качмар
Фото: Ольга Качмар
Фото: Ольга Качмар
Фото: Ольга Качмар
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