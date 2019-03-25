Улица Чеченская в Ростове-на-Дону: быть или не быть?
Большая Садовая получила такое название потому, что на её территории когда-то располагались сады, это была окраина Ростова-на-Дону. В советское время Большую Садовую переименовали в улицу Фридриха Энгельса. Но в 90-е прошлого века улица снова стала Большой Садовой.
Как появляются названия улиц в нашем городе? Беседуем с историком, руководителем Ростовского регионального отделения Всероссийскогообщества охраны памятников истории и культуры Кожиным Александром Олеговичем
У нас на районе 25.03.19
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