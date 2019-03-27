2019-03-28T10:54:51+03:00
Темы дня. Ростов-на-Дону
Владимир ДОБРИЦКИЙОксана Кашникова

День театра. Настоящее и будущее театрального искусства

Владимир Рузанов рассказал о своём участии в легендарной для театральной жизни нашего города рок-драме "Собаки", о своей новой постановке и порассуждал на тему, чему же учит театрВладимир Рузанов рассказал о своём участии в легендарной для театральной жизни нашего города рок-драме "Собаки", о своей новой постановке и порассуждал на тему, чему же учит театр

О реалиях современного театра в год, объявленный в нашем государстве "Годом театра", о славном прошлом и сияющем перспективами будущем беседуем с ростовским режиссёром театра и кино Владимиром Рузановым

Культурные люди: День театра. Каково место театра в современной жизни Ростова

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