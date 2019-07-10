Если не в Грузию то куда? Альтернативные направления предложили ростовские туроператоры
Президент России Владимир Путин 21 июня 2019 г. подписал Указ «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий», согласно которому с 8 июля 2019 г. российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии.
а также обсуждаем рейтинг состоятельности регионов страны, в котором Ростовская область заняла 43-е место из 85-ти
Куда поехать отдыхать вместо Грузии и где черта бедности?
00:00
00:00