Если не в Грузию то куда? Альтернативные направления предложили ростовские туроператоры

Президент России Владимир Путин 21 июня 2019 г. подписал Указ «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий», согласно которому с 8 июля 2019 г. российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии.