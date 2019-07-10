2019-07-11T23:08:40+03:00
Темы дня. Ростов-на-Дону
Владимир ДОБРИЦКИЙОксана Кашникова

Если не в Грузию то куда? Альтернативные направления предложили ростовские туроператоры

Президент России Владимир Путин 21 июня 2019 г. подписал Указ «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий», согласно которому с 8 июля 2019 г. российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии.Президент России Владимир Путин 21 июня 2019 г. подписал Указ «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий», согласно которому с 8 июля 2019 г. российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии.

а также обсуждаем рейтинг состоятельности регионов страны, в котором Ростовская область заняла 43-е место из 85-ти

Куда поехать отдыхать вместо Грузии и где черта бедности?

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Темы дня. Ростов-на-Дону

Тема: Какие основные услуги должна оказывать управляющая компания? Какие полномочия у совета многоквартирного дома и его председателя? И другие важные вопросы

В студии: Владимир ДОБРИЦКИЙ, Оксана Кашникова
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