2019-08-26T12:56:59+03:00
Темы дня. Ростов-на-Дону
Владимир ДОБРИЦКИЙ

Посоветуйте, доктор: чем грозит превышение нормы холестерина и как избежать развития заболеваний?

Сидячая работа, малоподвижный образ жизни, отсутствие регулярной физической нагрузки на свежем воздухе, переедание, обилие вредной пищи в рационе — являются определяющими факторами в раннем развитии атеросклероза и причинами высокого холестеринаСидячая работа, малоподвижный образ жизни, отсутствие регулярной физической нагрузки на свежем воздухе, переедание, обилие вредной пищи в рационе — являются определяющими факторами в раннем развитии атеросклероза и причинами высокого холестерина

О методах профилактики рассказала профессор, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой внутренних болезней №3, проректор по научной работе РГМУ Наталья Волкова

Посоветуйте, доктор: что нужно знать о холестерине. чтобы дольше жить?

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