Посоветуйте, доктор: чем грозит превышение нормы холестерина и как избежать развития заболеваний?
Сидячая работа, малоподвижный образ жизни, отсутствие регулярной физической нагрузки на свежем воздухе, переедание, обилие вредной пищи в рационе — являются определяющими факторами в раннем развитии атеросклероза и причинами высокого холестерина
О методах профилактики рассказала профессор, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой внутренних болезней №3, проректор по научной работе РГМУ Наталья Волкова
Посоветуйте, доктор: что нужно знать о холестерине. чтобы дольше жить?
00:00
00:00