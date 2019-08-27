Посоветуйте, доктор: Сезон урожая: в чём польза сезонных овощей и фруктов, как восполнить нехватку витаминов в зимний период? Есть ли польза в консервированных(замороженных) овощах и фруктах?
Максимальное количество витаминов, минералов, микроэлементов содержат только сезонные овощи и фрукты, выращенные в естественных условиях и собранные в момент полного созревания.
Рассказала диетолог, терапевт, кардиолог, действительный член национального российского общества диетологов Наталья Хоронько
Посоветуйте, доктор:сезон урожая- витаминный запас организма
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