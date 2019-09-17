Посоветуйте, доктор: нужна ли вакцина против гриппа тем, кто соблюдает здоровый образ жизни?
Чтобы вакцинация против гриппа была актуальной, прививку нужно делать каждый год за несколько месяцев до предполагаемого подъема заболеваемости
На самые распространённые вопросы относительно вакцинации ответила участковый терапевт консультативно-диагностической поликлиники Ростовской клинической больницы ЮОМЦ ФМБА России Любовь Харагургиева
Посоветуйте, доктор: соответствует ли вакцинация принципам ЗОЖ?
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