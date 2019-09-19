2019-09-24T14:45:45+03:00
Темы дня. Ростов-на-Дону
Владимир ДОБРИЦКИЙ

Посоветуйте, доктор: Поливитамины: польза или вред? Как поддерживать организм в тонусе? Нужны ли человеку синтетические витамины?

Первым искусственно выделенным витамином стал В1. Его независимо открыли японский врач Уметаро Сузуки и поляк Казимир Функ. Оба пытались вылечить бери-бери — болезнь, которая, собственно, и вызвана нехваткой витаминов группы ВПервым искусственно выделенным витамином стал В1. Его независимо открыли японский врач Уметаро Сузуки и поляк Казимир Функ. Оба пытались вылечить бери-бери — болезнь, которая, собственно, и вызвана нехваткой витаминов группы В

На эти и другие вопросы относительно поливитаминов ответила участковый терапевт консультативно-диагностической поликлиники Ростовской клинической больницы ЮОМЦ ФМБА России Любовь Харагургиева

Посоветуйте, доктор:поливитамины. Зачем они нужны?

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