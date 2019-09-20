Посоветуйте, доктор: в чём опасность синдрома диабетической стопы и как избежать этой проблемы?
Откажитесь от табака и алкоголя, соблюдайте диету и контролируйте уровень сахара в крови- основные методы профилактики развития синдрома диабетической стопы
О профилактике заболевания и методах лечения рассказала врач эндокринолог терапевтического отделения РКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА Росиии Светлана Дмитриевна Мегерян
Посоветуйте, доктор:синдром диабетической стопы. Что это и как не допустить заболевания?
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