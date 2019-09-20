2019-09-26T13:31:33+03:00
Темы дня. Ростов-на-Дону
Оксана Кашникова

Посоветуйте, доктор: в чём опасность синдрома диабетической стопы и как избежать этой проблемы?

Откажитесь от табака и алкоголя, соблюдайте диету и контролируйте уровень сахара в крови- основные методы профилактики развития синдрома диабетической стопыОткажитесь от табака и алкоголя, соблюдайте диету и контролируйте уровень сахара в крови- основные методы профилактики развития синдрома диабетической стопы

О профилактике заболевания и методах лечения рассказала врач эндокринолог терапевтического отделения РКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА Росиии Светлана Дмитриевна Мегерян

Посоветуйте, доктор:синдром диабетической стопы. Что это и как не допустить заболевания?

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Темы дня. Ростов-на-Дону

Тема: Темерник уже в следующем году преобразится. Также в Ростове на Дону появится больше пешеходных зон. Как планируют благоустроить город?

В студии: Владимир ДОБРИЦКИЙ, Оксана Кашникова
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