Елена Елисеева: "На плечах социальных работников сегодня забота о каждом третьем жителе области"
Из-за сложных условий работы в период пандемии никто из соцработников области заявление об уходе не подал
Министр труда и соцразвития региона рассказала о том, как пандемия коронавируса отразилась на соцработниках, о выплатах, региональных мерах социальной поддержки и правилах Роспотребнадзора для летних детских лагерей.
Из-за сложных условий работы в период пандемии никто из соцработников области заявление об уходе не подал
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