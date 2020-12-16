Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние данные на 16 декабря 2020: в области скончались еще 28 зараженных

Жертвами коронавируса стали 28 человека. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Дону прирост заболевших за сутки составил 385 человек. Всего по области коронавирусом заразились еще 385 жителей. Общее число зараженных с начала пандемии достигло 45 838.

Наибольшую часть новых зараженных составили люди в возрасте от 46 до 65 лет — 44,7 процента. Еще 28,3 процента зараженных — жители от 18 до 45 лет; 25,2 процента — пенсионеры от 66 до 79 лет. 3,7 процента — пожилые старше 80 лет; 2,6 процента — дети.

Лечение в стационарах получают 2 615 пациентов. Состояние 233 оценивается как тяжелое.

Подтвердилась смерть от ковида еще 28 человек. Среди них — 13 женщин от 58 до 83 лет и 15 мужчин от 50 до 83 лет. У всех пациентов зарегистрированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. За все время пандемии жертвами болезни в Ростовской области стали 1 730 человек.

Вылечились от опасной инфекции еще 339 пациентов. За весь период выздоровели 36 803 заболевших.

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