Что произошло в Ростове после матча против ЦСКА

"Ростов" проиграл со счетом 1:3. Фото: пресс-служба ФК "Ростов".

В четверг, 17 декабря, «Ростов» провел домашний матч с ЦСКА. «Желто-синие» уступили армейцам со счетом 1:3.

Москвичи открыли счет в самом начале встречи — удар с линии штрафной нанес Федор Чалов. На 14-й минуте Матиас Норманн получил травму и покинул поле. На замену вышел Данила Сухомлинов. Он едва не забил гол, однако вратарю армейцев удалось защитить ворота.

Во втором тайме снова отличился Чалов. Он сначала удвоил преимущество ЦСКА, а за десять минут до конца игры забил третий мяч. Лишь в добавленное время Алексей Козлов смог успешно атаковать ворота москвичей.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил игру. По его словам, имели место «определенные ошибки определенных игроков». Однако были и другие факторы, повлиявшие на ход игры.

— Матч-катастрофа со всех точек зрения. Сначала гол, затем травма Норманна. Это, к слову, о стабильности состава. Терентьев – тоже вынужденная замена. Говорить при этом о цельной игре? Во втором тайме ребята создавали моменты, давление, — прокомментировал наставник «Ростова».

Валерий Карпин назвал встречу с ЦСКА "матчем-катастрофой". Фото: пресс-служба ФК "Ростов".

Фанаты «желто-синих» ожидаемо остались недовольны матчем. Одни уверены, что у «Ростова» проблемы с обороной. «Вечная беда наша — это оборона», «Чалов забивает при полном попустительстве нашей обороны» — такие комментарии оставляют болельщики. Другие считают, что обновленному составу «Ростова» пока не хватает сплоченности. «Наверное, мы слишком многого и быстро хотим после такой смены состава. К сожалению, «Ростов» снова вернулся к системе чередования побед и поражений», — написал один из фанатов.

Тем не менее фанатов успокаивает хотя бы то, что «Ростов» заканчивает год на пятом месте.

— Ну ушли на пятом месте. Не все так ужасно, учитывая, что половина — новый состав. Были времена, когда на 14 — 15 месте уходили. На каком бы месте они не были, они наши— «желто-синие». И мы будем с ними всегда, — написал один из них.

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