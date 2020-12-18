«Бетти стала мне родной»: собака–поводырь вернула к жизни незрячую ростовчанку

Надежда Леонтьева и Бетти - лучшие друзья. Фото: предоставлено героиней публикации

Надежда Леонтьева не видит солнца и не может насладиться красотой цветов. Ее жизнь поменялась внезапно. В 2015 году у женщины произошла отслойка сетчатки. Вначале она не понимала, что случилось, просто видела перед глазами темные пятна.

- Так я проходила целую неделю. А потом пошла в больницу, так как пятна все росли. Врачи мне и сообщили о том, что отслоилась сетчатка. Почему это произошло – не ясно, - рассказала 43-летняя Надежда Леонтьева корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов».

Надежда благодаря лабрадору живет полноценной жизнью. Фото: предоставлено героиней публикации

САМОЕ ТРУДНОЕ – ЛЕЖАТЬ БЕЗ ДВИЖЕНИЯ

Женщине срочно сделали операцию. После нее трое суток нельзя было двигаться вообще. Необходимо было, чтобы сетчатка прижилась.

- Лежать без движения было крайне сложно, тем более, мой характер спокойным не назовешь, - рассказывает Надежда.

Зрение удалось сохранить лишь частично. Ростовчанка видит только силуэты. Писать и читать она не может.

«ПАДАЛА В ЯМЫ»

Женщине дали первую группу инвалидности и посоветовали ходить с тростью, но к ней Надежда отнеслась очень предвзято.

- Наверное, у меня какой-то комплекс, но от трости я отказалась. Пыталась ходить по улицам без нее. Падала на машины и в ямы, - вспоминает женщина.

Этот период был непростым. Ростовчанка понимала, что надо учиться жить по новому.

Тогда она освоила множество сенсорных устройств и приложений для незрячих людей. А потом вдруг вспомнила старую картинку из юности – слепой мужчина гуляет на Зеленом острове с собакой-поводырем. Тогда она поняла, что тоже мечтает о таком друге.

Члены клуба "Золотой пес" вносят свой вклад в популяризацию собак-поводырей. Фото: предоставлено героиней публикации

МЕЧТА СБЫЛАСЬ БЫСТРО

Раньше Надежда о тандеме человек-животное практически ничего не знала.

- Пришлось погрузиться в тему. Я встала на очередь за собакой-поводырем. Думала, ждать придется долго. Но мне повезло, уже через месяц я забрала свою Боббету. Это лабрадор шоколадного цвета. На момент нашей встречи Бетти было полтора года. Вместе с ней мы уже почти четыре года, она стала мне родной, – делится Надежда.

Появление Бетти полностью изменило жизнь Надежды. Собачка стала ее глазами. Теперь женщина смело выходит вместе с четвероногим другом на улицу и уже не боится упасть.

А еще вместе они даже выиграли всероссийский конкурс для собак-проводников. Привезли из столицы бронзовую медаль.

ПРОСТО ПРИШЛО ВДОХНЕОВЕНИЕ

Бетти настолько изменила мироощущение своей хозяйки, что женщина решила открыть клуб для незрячих людей, которые пользуются помощью собак-поводырей.

- Просто ко мне пришло вдохновение. Я нашла соратника. Вместе нам удалось открыть клуб, который называется «Золотой пес». Произошло это в 2017 году, - поделилась женщина. - Цели и задачи – популяризация собаки–проводника, проведение массовых мероприятий на эту тему, устраиваем также уроки доброты, говорим о толерантном восприятии незрячего человека. А также помогаем людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Теперь, когда одна мечта Надежды о собаке-поводыре осуществилась, появилось второе сильное желание.

- Очень хочу, чтобы в донском регионе появился памятник собаке-проводнику, - отметила женщина.

Кстати, Надежда Леонтьева стала лауреатом премии добра имени Федора Тахтамышева.

Ростовчанка призналась, что для нее это имеет большое значение.

- Ведь это значит, что наш клуб действительно важен для людей, - подытожила женщина.

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