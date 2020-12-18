"Стоимость — три миллиона рублей": 12-метровая фигура «Королева зимы» в Аксае шокировала Интернет

В этом году в городе Аксае под Ростовом-на-Дону на центральной площади Ленина вместо елки появилась неординарная новогодняя скульптура, которую назвали «Королева зимы». Однако 12-метровая светящаяся статуя вызвала у жителей разные эмоции: от восхищения до недоумения и гнева. С чем только ее не сравнивали - "Богиня зла", пожалуй, самое лестное название.

Глава администрации Аксайского района Александр Агрызков в эфире радио "Комсомольская правда-Ростов" ответил на критику и пояснил, почему власти выбрали такое украшение.

По его словам, на городской площади обычно устанавливали новогоднюю ель. Однако в этом году здесь прошла реконструкция, и в результате площадь плитки сократили почти на треть и территория стала более «зеленой». Поэтому сейчас площадь больше напоминает сквер.

— Главную городскую ель мы установили в районе Базарной площади. А прежнее место освободилось, и хотелось подойти к его украшению с какой-то фишкой. Тогда и было принято решение о создании такой «Королевы зимы». Скульптура была разработана и создана. Стоимость контракта — три миллиона рублей, — рассказал на волне 89,8 FM Александр Агрызков.

Глава администрации также рассказал, как относится к негативным отзывам о скульптуре. По его словам, далеко не все жители негативно отнеслись к статуе.

— Кому-то нравится, кому-то — нет, — прокомментировал собеседник. - Преобладающему большинству все-таки нравится. Для меня важно, что люди приходят, смотрят на нее восторженным взглядом, фотографируются рядом с ней. Но и критика — это нормально. Мы можем увидеть свои минусы, поэтому обращаем внимание и на нее.

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