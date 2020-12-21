Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 декабря 2020 года: число зараженных дончан перевалило за 47,5 тысячи

Жертвами коронавируса за сутки стали восемь человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове-на-Дону прирост заболевших за сутки составил 154 человека. Всего в Ростовской области заразились еще 387 жителей. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 47 783. Коэффициент распространения инфекции — 1,03.

Наибольшую часть новых заболевших составляют люди в возрасте от 46 до 65 лет — 40,9%. 31,5% зараженных — жители от 18 до 45 лет. 17,8% — пенсионеры от 66 до 79 лет, 3,6% — старше 80. 6,2% — дети.

Лечение в стационарах проходят 2 828 зараженных. 246 человек находятся в тяжелом состоянии, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Подтвердилась смерть от коронавируса еще восьми человек. Это две женщины 71 и 75 лет. Скончались шесть мужчин — 61, 67, 68, 75, 78, 83 лет. У всех людей диагностировали хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. За все время жертвами коронавируса стали 1 836 дончан.

За последние сутки вылечились от ковида 309 человек. С начала пандемии выздоровели 38 427 пациентов.

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