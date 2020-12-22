ФГДС и колоноскопия: это не больно и не страшно

Фото: предоставлено ЛДЦ «Здоровье»

ФГДС (ЭГДС) и колоноскопия относятся к самым точным методам исследованиям пищеварительной системы. Благодаря им можно проверить состояние желудка, пищевода, кишечника. Но среди обычных пациентов ходит множество ложных суждений и пугающих мифов. Многие люди готовы долго терпеть боль, глотать ненужные таблетки и делать все, что угодно, чтобы не встретиться с эндоскопом и колоноскопом. И все это совершенно напрасно.

Что такое ФГДС?

Это процедура фиброэзофагогастродуоденоскопии, которая позволяет проводить исследование пищевода, желудка и части двенадцатиперстной кишки. При этом методе используется эндоскопический прибор – фиброгастроскоп. Он оснащён зондом с наконечником из оптического прибора с освещением. Во время манипуляции можно не только осмотреть состояние пищевых путей, но и провести ряд хирургических манипуляций.

Мифы о ФГДС

1. Это больно

— Для многих пациентов эта процедура несколько дискомфортна. Но это не больно. Во время процедуры могут отмечаться слезотечение и срыгивание воздуха. И это абсолютно нормально.

2. Возможны повреждения внутренних органов

— Осложнения могут возникнуть при проведении любого медицинского исследования, но, на самом деле, это случается крайне редко.

3. После исследования тошнит и болит живот.

— Никаких серьезных последствий не бывает. Могут проявиться ощущение вздутия и комка в горле, отрыжка. Но все эти неприятные ощущения проходят в течение короткого промежутка времени.

Фото: предоставлено ЛДЦ «Здоровье»

Что такое колоноскопия?

Колоноскопия — это метод эндоскопического исследования состояния слизистых кишечных отделов и части двенадцатиперстной кишки. Исследование проводится путем введения специального зонда от колоноскопа. Чаще всего оно проводится под общим наркозом или седацией для устранения стрессового фактора и болезненности.

Мифы о колоноскопии

1. Это больно

— Скорее, просто неприятно.

2. Возможны повреждения толстой кишки

— Возможен незначительный процент осложнений, но такое бывает вочень редких случаях.

3. Длительный дискомфорт после процедуры

— Обычно неприятные состояния проходят через 2-3 часа. Чтобы не спровоцировать ухудшение самочувствия, после колоноскопии несколько дней следует соблюдать строгую диету, исключив из рациона жирные блюда и некоторые продукты.

- ФГДС и колоноскопия на данный момент лучше всего позволяют проверить состояние пищевода, желудка, 12-перстной кишки, кишечника. И мы рады, что можем предложить это востребованное обследование жителям Багаевского района, - рассказал главный врач ЛДЦ «Здоровье» Дмитрий Михайлович Демидик, - Теперь не нужно ехать в Ростов, чтобы пройти такое исследование. Достаточно прийти к нам в клинику, пройти необходимую манипуляцию, спокойно полежать пару часов в дневном стационаре, если есть такая необходимость, и отправиться домой с рекомендациями врача.

ФГДС (ЭГДС) и колоноскопия – достаточно новые услуги в ЛДЦ «Здоровье». Первый прием был осуществлен 13 декабря 2020 года.

Если врач назначил данные исследования, нужно обязательно их пройти, чтобы вовремя выявить различные патологии. Бояться ФГДС и колоноскопии не нужно, чтобы не добавлять стрессов своему организму. Главное – правильно настроиться психологически и довериться специалисту, четко следуя всем указаниям.