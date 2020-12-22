Легендарный ростовский скульптор Анатолий Скнарин умер на 81-м году жизни. Его творческий вклад значительно обогатил культуру донского региона. Выдающийся талант, острый ум и природная тяга ко всему прекрасному прославила его не только в Ростовской области, но и далеко за пределами страны.СДЕЛАТЬ ГОРОД КРАСИВЫМБольшая мечта сделать Ростов-на-Дону красивым и приятным для жизни городом определила всю его жизнь. Будучи студентом художественного училища имени Грекова, он решил поехать в столицу, чтобы продолжить обучение в Московском Суриковском институте. Знания и природный талант позволили ему создать выдающиеся работы, которыми по сей день гордятся жители донской земли.Сразу после окончания института он был принят в Союз художников СССР. Там с первых дней оценили талант молодого ростовского скульптора.Самая знаменитая работа художника - памятник «Тачанка», который установлен в 1977 году неподалеку от Ростова-на-Дону со стороны трассы М-4 «Дон». До сих пор место возле выдающегося монумента является одним из самых популярных во время свадебных церемоний.\\"РОСТОВЧАНКА\\" И \\"ГЕРОИ РОСТОВСКОЙ СТАЧКИ\\"Имя скульптора прославили и другие его работы, например, «Ростовчанка», установленная на набережной. Это символ красоты и стойкости донских женщин. Есть версия, что прообраз фигуры - супруга скульптора. Эта версия существует и по сей день - спустя десятилетия после установки памятника. Но сам автор версию опроверг. Он говорил, что это девушка всесоюзной красоты. И ее окружают четыре стихии.Возле «Ростовчанки» часто фотографируются туристы из России и зарубежья.Главным украшением Западного жилого массива Ростова-на-Дону ростовчане также считают памятник героям Ростовской стачки 1902 года. Мемориал установлен на месте многолюдных митингов и демонстраций.По задумке, молодой рабочий держит над собой знамя революции, которое он подхватил у старого раненого пролетария. Памятник символизирует преемственность поколений и непобедимость рабочего класса. Соавтором памятника был архитектор Петр Ибалаков.Памятник имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.БРОНЗОВЫЙ ЧЕХОВАнатолию Скнарину принадлежит и известный памятник на Пушкинской, установленный в честь знаменитого таганрожца - Антона Павловича Чехова. Скульптура великого писателя выполнена из бронзы. В высоту - примерно 2,5 метра и весит около тонны. Художник изобразил Чехова опирающимся на перила из гранита.Особенность монумента заключается в том, что он выполнен в рекордные сроки. На его создание потребовалось меньше месяца. Скульптуру хотели открыть в торжественной обстановке - к 29 января 2010 года. В этот день известному писателю исполнилось бы 150 лет. Сотрудникам мастерской приходилось работать по 18 часов в сутки, чтобы успеть выполнить работу в срок. У них все получилось!ШАРЫ НА ПУШКИНСКОЙНа ростовской улице Пушкинской стоят два необычных шара. Они рассказывают горожанам о ключевых событиях произведения \\"Евгений Онегин\\" и жизни автора поэмы. Внутри установлены фонари. По задумке скульптора Анатолия Скнарина, с наступлением темноты они освещают иллюстрации из книги. Есть еще третий шар \\"Сказки Пушкина\\", который в 90-е годы должны были установить рядом с двумя другими, но по каким-то причинам до сих пор этого не произошло.Скульптор иногда приходил посмотреть на свои работы со стороны. Так, во время подключения света к шарам на Пушкинской он пришел своими глазами увидеть то, как спустя 30 лет власти воплотят в жизнь его первоначальную задумку.\\"ЕЩЕ НЕДАВНО ОТМЕЧАЛИ ЮБИЛЕЙ\\"Авторитет знаменитого скульптора Анатолия Скнарина и его опыт позволили ему стать президентом регионального отделения «Творческого союза художников России». Летом 2020 года его копилку почетных наград тогда пополнило звание \\"Почетного жителя Ростова-на-Дону\\".Жители Ростова-на-Дону и области настолько полюбили работы скульптора, что прозвали его «наш Церетели».Новость о смерти легендарного ростовчанина Анатолия Скнарина не оставила равнодушными его коллег.- Это великолепный скульптор, которому принадлежат выдающиеся работы. Совсем недавно он с размахом отметил 80-летие, где чествовали его заслуги, самоотверженный труд и вклад в культуру региона. Его заслуги будем помнить всегда. К глубочайшему сожалению, его жизнь прервалась на 81 году жизни, - сказал \\"Комсомольской правде-Ростов\\" Член Союза художников России Олег Игнатов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Тренировки начинаю в шесть утра»: донской чиновник стал чемпионом мира по пауэрлифтингуОн отжал штангу весом в 232,5 килограмма (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.