Годы боли: дончанка пять лет не жила полноценной жизнью из-за того, что ей не могли поставить верный диагноз

Врач провела сложную операцию, после которой женщина смогла наконец-то забыть о боли Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительница Ростова-на-Дону Екатерина Русланова (имя изменено – прим. ред.) последние пять лет может вычеркнуть из жизни. Хотя, казалось бы, эти годы должны были быть для нее самыми счастливыми. Ведь на этот период пришлось рождение долгожданной дочери и декретный отпуск. Но после родов Екатерина все время мучалась от боли в области живота, а еще постоянно испытывала постоянно позывы к мочеиспусканию. Женщина за эти годы побывала во многих врачебных кабинетах. А урологов и гинекологов она видела чаще, чем мастеров маникюра. Обезболивающие пила практически горстями. Но никто не мог ей помочь и поставить верный диагноз.

Ольга Когда вернула пациентку к нормальной жизни: Фото: официальный аккаунт Ольги Коган в "Инстаграм"

ПУТЬ К СЧАСТЬЮ

Уже практически отчаявшись, Екатерина узнала о руководителе центра «Женское здоровье», заведующей отделением гинекологии одного из ростовских медицинских центров Ольге Коган. К ней отчаявшаяся женщина пошла, уже не особо веря, что ей помогут и здесь.

Но в своих пессимистических прогнозах Екатерина ошиблась. Именно этот специалист вернул дончанку к полноценной жизни.

Правда, для того, чтобы Екатерина вновь могла жить без боли, врачу пришлось приложить немало усилий. Женщине была сделана очень сложная операция.

- У пациентки в юности была тубоовариальная воспалительная опухоль, то есть гнойное воспаление маточной трубы и яичника. Ей тогда провели лапаротомию, убрав одну трубу и яичник, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» Ольга Коган.

Но даже несмотря на эту операцию, женщина забеременела, и стала мамой. Правда, по показаниям ей пришлось делать кесарево сечение, во время которого был травмирован мочевой пузырь. Тогда врачи установили катетер. На первый взгляд казалось, что все прошло благополучно: через 10 дней Екатерину выписали.

«ПЯТЬ ЛЕТ АДА»

После этого начались, как признается сама пациентка, пять лет ада. Постоянные боли в области живота, курсы лечения от разных диагнозов и никакого результата.

- После осмотра я поняла, в чем проблема. Пациентке требовалась операция. Была возможность сохранить матку, но тогда бы ее ждало длительное лечение. Екатерина категорически отказалась от этого, пояснив, что рожать больше не планирует. Мы начали операцию с цистосокпии. Выявили рубец на мочевом пузыре, более того, сам орган словно был затянут в узел. Потом обнаружили на внешней и внутренних сторонах матки рубцы. Далее - гистероскопия, а затем – лапароскопия, - рассказала Ольга Коган.

Если говорить простыми словами, то специалист отделили мочевой пузырь от стенок матки, после чего удалили последнюю.

Только после этого пациентка вновь почувствовала себя человеком. Впервые за годы полностью ушла боль, и даже наладились отношения с мужем.

- Я безмерно благодарна Ольге Михайловне за то, что забыла о боли, за то, что могу быть матерью и женой, думать о чем-то еще, кроме своего самочувствия, - рассказала Екатерина.

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