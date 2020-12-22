Арсен Сергеевич Кочарян активно развивает службу современной амбулаторной флебологии в Ростовской области. Им впервые в области были выполнены самые современной методы лечения варикозной болезни вен, такие, как клеевая облитерация системой Venaseal и криолазерная криосклеротерапия ( СLaCS). Стаж работы по специальности – 10 лет.Арсен Сергеевич в 2010 году окончил РостГМУ по специальности «Лечебное дело», а в 2012 году окончил ординатуру по сердечно-сосудистой хирургии. Также Арсен Сергеевич прошел многочисленные обучающие курсы и циклы повышения квалификации по лазерной флебологии, лазерным и плазменным технологиям в медицине, ультразвуковой диагностике.Арсен Кочарян является действующим членом ассоциации флебологов России и национальной коллегии флебологов, постоянным участником всероссийских и международных конференций и съездов.В его активе множество достижений. В 2019 году Арсен Сергеевич выполнил первую в Ростовской области операцию по клеевой облитерации вен системой Venaseal США. А в этом году впервые в Ростовской области выполнил эндовенозную лазерную коагуляцию на диодном лазере с длиной волны 1940 нм. Также Арсен Кочарян внедряет самую современную технологию лечения сосудистых сеточек и звездочек — криолазерную криосклеротерапию (КЛАКС).ВОПРОСЫ ДОКТОРУС какими проблемами приходят к Вам пациенты?Как правило, это варикозное расширение вен ног, сосудистые сеточки, звездочки на ногах и теле, отеки ног, трофические язвы и лимфостаз.Что для Вас самое приятное и самое сложное в работе врача?Самое приятное — это улыбки довольных пациентов, их шутки, юмор, сарказм. А самое сложное — конфликтные пациенты (благо их единицы), с которыми сложно установить контакт. Они озлоблены на медицину в целом, так как прошли трудный путь, прежде чем попасть ко мне.Как Вы стали врачом?Это долгая история. Однажды в возрасте пяти лет я получил выраженный ожог стопы. Это было начало 90х, скорые тогда не приезжали, никто нам не помогал, как и всем приезжим из республик в те времена. Нам повезло через соседку выйти на одного хирурга, который ходил перевязывать и лечить мою ногу целый месяц. Он приходил со своими лекарствами и повязками и делал все абсолютно бесплатно, даже отказывался от всего, что мы ему предлагали. Для меня это стало живым примером чистоты и благородства профессии врача. С тех пор я мечтал стать врачом. И стал.Как Вы заботитесь о своем здоровье?Я не курю, стараюсь по утрам 15-20 минут заниматься разминкой, по возможности правильно питаюсь и, конечно, всегда улыбаюсь!Ваши увлечения, любимые книги и как Вы любите отдыхать?Я очень люблю музыку, пение и путешествия. Больше всего люблю ездить в Италию. Еще я всегда мечтал спрыгнуть с парашютом, но сейчас я на это, конечно, не решусь. Любимых книг у меня совсем немного, но мне очень нравится «Не навреди». Ее написал британский нейрохирург Марш Генри.Ваш жизненный девиз?Я, пожалуй, соглашусь с изречением Гете: «Человек живет настоящей жизнью, если счастлив чужим счастьем».Как записаться на прием к врачу:По телефону: 8863 333 41 30В инстаграм @dr.kocharian