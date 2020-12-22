Алексей Александрович Моренко – врач первой врачебной категории, терапевт, кардиолог, участковый терапевт. Его профиль – внутренние болезни и кардиология. Стаж работы по специальности – 11 лет.Алексей Александрович окончил РостГму в 2009 году. В 2010 году он прошел специализацию по терапии, а в 2017 – по кардиологии. Алексей Моренко четырежды участвовал в клинических испытаниях новых лекарственных препаратов, внес посильный вклад в их практическое внедрение.ВОПРОСЫ ДОКТОРУЧто для Вас самое приятное и самое сложное в работе врача?Самое приятное — это, пожалуй, момент, когда твой бывший пациент через год-два приветливо вспоминает тебя на улице. А самое сложное – помогать человеку, когда ты уже знаешь, чем все закончится. Но нужно уметь принять это и все равно помочь своему пациенту.Как Вы стали врачом?Это случилось благодаря автору Майклу Крайтону. В детстве я взахлеб смотрел сериал «Скорая помощь», а потом примерял героев «на себя», думал - смогу ли так? Потом, когда уже пошел в вуз, терапия в университете стала для меня самой интуитивно понятной и близкой. Поэтому я и посвятил себя терапии.Как Вы думаете, что наиболее важно для поддержания здоровья?Важно дозировать нагрузку, чередовать труд и отдых, уметь «забыть о работе». И, конечно, для здоровья очень важны такие вещи, как спорт и вакцинация.Какие Вы дадите читателям советы по сохранению здоровья?Каждый день нужно обязательно заниматься спортом, 3 раза кушать, делать 4 перерыва на отдых, 2 часа проводить без «экрана» перед сном. А в меню обязательно должно быть 5 овощей разного цвета. Также посоветую 7 стаканов воды в день, 8 часов сна, 9 тысяч шагов, 10 объятий и 12 минут смеха.Ваши увлечения?Их много. Ролевое движение, реконструкция, фехтование.Какие книги Вы любите читать?Среди моих любимых авторов могу назвать Сапковского, Булгакова, Ильфа и Петрова.Где Вы любите отдыхать?У костра с друзьями и близкими в одном маленьком лесу под Азовом.Хотят ли Ваши дети стать врачами?Старшему сыну сейчас 13 лет, и он хочет посвятить себя истории или программированию. Младшей дочке пока только 1 год и 1 месяц.Ваш жизненный девизНе навреди!Как записаться на прием к врачу:По телефону/ whatsapp 8-951-528-91-73