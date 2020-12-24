Жителям Ростовской области не придется выходить на работу в последний день уходящего года - 31 декабря. Соответствующий документ подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев утром в четверг, 24 декабря.Вместо этого дончанам придется отработать положенные часы в эту субботу, 26 декабря.Согласно тексту документа о переносе выходного дня, в привычном режиме будут трудиться государственные служащие, которые работают в органах исполнительной власти Ростовской области.- Донской губернатор рекомендовал принять аналогичное решение и руководителям других госорганов, органов местного самоуправления, а также организаций всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, - отметили в пресс-службе регионального правительства.Теперь весь день 31 декабря люди смогут посвятить подготовке к празднованию Нового года, а также как следует проводить уходящий 2020 год.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНаряды из пластиковых стаканчиков и мусорных пакетов: в Новочеркасске дизайнеры задают новые трендыВ городе прошел показ нарядов из вторсырья (подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!