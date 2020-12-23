Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев рассказал, что число заболевших коронавирусом превысило 48 тысяч человек, а декабрь выдался сложным в плане прироста заболеваемости.КАК ОСТАНОВИТЬ ЭПИДЕМИЮ- При этом принимаемые меры позволяют не свалиться в критический пиковый рост, - отметил Евгений Владимирович. - Максимальный вклад в заболеваемость по региону вносятРостов, Новочеркасск, Каменск, Батайск и Шахты.Главный санитарный врач области уверен - усиливать меры по предупреждению ковида в период новогодних праздников необходимо.При этом, в области есть и территории, которые победили ковид. На минувшей неделе не было ни одного случая заболеваемости в Мартыновском, Советском сельском и других районах.- Путь к их победе прост – делай меньше тестов, и ты остановишь эпидемию. Считаю, что здесь работа по тестированию организована неудовлетворительно. К примеру, в Советском районе за неделю сделали всего 22 теста, - рассказал главный санитарный врач региона.А ЧТО В ШКОЛАХ И КОГДА КАНИКУЛЫПо словам Евгения Ковалева, в детских садах за последние две недели количество случаев заражения детей ковидом уменьшилось на 16 процентов, при этом незначительный рост заболеваемости наблюдается среди персонала. В школах также несколько снизилась заболеваемость у детей , но выросла среди педагогов. Но, в целом, ситуация стабильная.- На зимние каникулы считаем возможным отправлять школьников своевременно, 28 декабря, - отметил Евгений Ковалев.В свою очередь региональный министр образования Лариса Балина сообщила во время брифинга, что дети, приглашенные на губернаторскую елку, из-за ковида будут смотреть мероприятие в режиме онлайн, а после этого им вручат сладкие подарки. В домах престарелых также ограничат новогодний досуг. Все концерты и шоу, и даже путешествия будут виртуальными.КСТАТИНарушения нашли в торговых центрах и мужском клубеГлавный санитарный врач обеспокоен тем, что не все бары, клубы и рестораны работают до 22:00, как предписывает ограничительная мера. Так, на пять суток в Ростове был закрыт мужской клуб, еще несколько заведений будут оштрафованы. Также на прошлой неделе в Ростове-на-Дону проверили два торговых центра, где тоже выявили нарушения. А еще рассказал о том, как проходят исследования внешней среды.- Наши исследования показывают, что надо постоянно проводить дезинфекцию, - подчеркнул Евгений Ковалев. - Вирусы мы обнаруживали на терминалах кассы в продовольственных магазинах, в клавиатуре ноутбука одной из организаций, на входных ручках учреждений и на поручнях городского автобуса. Вирус в окружении есть, и надо усилить дезинфекционные мероприятия.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Новый год в Ростове-на-Дону 2020: работа поликлиник, вакцинация, бесплатные лекарства и тесты на ковидКак будут работать поликлиники, будут ли делать тесты на ковид и прививки в Новый год в Ростове-на-Дону 2020Новый год в Ростове-на-Дону 2020: работа поликлиник, вакцинация, бесплатные лекарства и тесты на ковид. В Ростове-на-Дону прошел оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. На нем решали, какие действия нужно предпринять, чтобы во время январских каникул не начался всплеск заболеваемости ковид-19.