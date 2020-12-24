Ростове вынесли приговор 23-летнему гражданину Абхазии, приехавшему в наш город на заработки и похитившего у ростовчанки автомобиль с помощью специального устройства «кодграббера», считывающего код автомобильной сигнализации.ВЫШЛА, А МАШИНЫ - НЕТВ октябре прошлого года женщина приехала к офису своей организации на улице 2-й Краснодарской на белом «Киа Рио». Припарковала машину в удобном месте и, привычно щелкнув брелоком автосигнализции, пошла к зданию. В полдень ей потребовалось съездить в центр города по делам. Вышла – а машины-то и нет! Угнали! Причем, сигнализация, которую она считала такой надежной, даже и не пикнула.Ростовчанка тут же вызвала полицию. А ее коллега предоставил данные видеорегистратора своей машины, запечатлевшего, как к белому «киа» подходит какой-то парень, открывает дверь, садится за руль и уезжает… И, спустя день, оперативники обнаружили похищенную машину на платной автомобильной стоянке на улице Заводской.ЗА СТОЯНКУ ЗАПЛАТИЛ- Машину пригнал молодой парень. Мы спросили, почему на ней нет госномеров. Он заявил, мол, недавно прибыл в наш город из Абхазии, припарковал автомобиль в каком-то переулке, и у него похитили госномера. За стоянку заплатил. Правда, когда вернулся потом за машиной, что-то у него не получалось с сигнализацией. Она срабатывала и машина не открывалась. Он объяснил, мол, сели батарейки. Ушел и обещал вскоре вернуться, - развели руками сторожа.Угонщика задержали. Им оказался 23-летний приезжий из абхазского города Гудаута. Парень трудился доставщиком минеральной воды. Выяснилось, что сигнализацию на автомобиле ростовчанки он отключил с помощью специального устройства «кодграббера», которое при нем и обнаружили. КЛЯЛСЯ, ЧТО ЕМУ ОЧЕНЬ СТЫДНО- А что здесь такого? Это устройство нам выдавали на работе, чтобы развозя воду, я мог с его помощью поднимать любые шлагбаумы, не выходя из машины, - на голубом глазу заявил угонщик.Парень утверждал, что приехал в Ростов исключительно на заработки. А чужую машину угнал, будто бы совершенно случайно. Возвращался утром пьяный с гулянки, увидел, как девушка паркуется. И тоже клацнул своим брелоком от шлагбаумов, желая его испытать. И все получилось! Доставщик воды клялся, что ему очень стыдно, и машину он потом хотел вернуть хозяйке…- Суд признал мужчину виновным в похищении автомобиля. И назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима, - сообщила «Комсомольской правде-Ростов» старший помощник прокурора Советского района Нино Калюжина.Что касается предательского «кодграббера», то суд постановил уничтожить его после вступления приговора законную силу.